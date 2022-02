Von einer Ausdünnung ihres Filialnetzes will die Raiffeisenbank Perg derzeit absehen. „Wir haben derzeit 18 Bankstellen und wir werden diese 18 Bankstellen auch zum Ende des Jahres haben“, sagte Vorstand Klaus Drabek bei der gestrigen Präsentation des Jahresergebnisses der Bank. Hier stehe man als Genossenschaftsbank den Kunden in der Region, die oftmals auch Miteigentümer sind, in der Verantwortung.