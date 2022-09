"Wir sind im Jahr nach einer Krise, vor einer Krise, mitten in der Dauerkrise"

Wenn die Zeiten stürmisch sind, ist es vor allem in der Wirtschaft angesagt zusammenzuhalten. Diesen Rat gab Christoph Leitl den Rohrbacher Unternehmern anlässlich des Wirtschaftsempfangs im Bezirk mit.

Dass es vor allem die Unternehmer gerade nicht leicht haben, drückte Wirtschaftskammer-Obmann Andreas Höllinger folgendermaßen aus: "Es ist das Jahr nach einer Krise, vor einer Krise und gefühlt mitten in einer Dauerkrise." Dieses Gefühl konnte auch Oberösterreichs Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer bestätigen: "Die Situation ist besorgniserregend und die Herausforderungen sind noch nicht vorbei. Wir brauchen jetzt mutige gesamtnationale Maßnahmen, damit die Unternehmen wieder ordentlich kalkulieren können. Eine Preisregelung auf europäischer Ebene wäre das Beste, das wird aber wahrscheinlich nur ein Wunsch bleiben", schätzte Hummer die Situation ein.

Neue Wege sind möglich

Dass sich die Krise nicht leugnen lässt, daran ließ auch Christoph Leitl keine Zweifel: "Jetzt ist eine schonungslose Analyse notwendig und man muss sagen, was Sache ist, aber dann kommt man zu den Möglichkeiten und Chancen. Wer nur im Krisengerede verharrt, der bringt nichts weiter. Wir müssen immer auch Wege aufzeigen", machte er Mut. Gleichzeitig warnte er aber auch vor weltweiten Konflikten: "Es gibt viele tickende Zeitbomben." Gerade deshalb müsse man auf ein besseres Miteinander setzen. Dabei erinnerte er an den soeben verstorbenen Michail Gorbatschow, der schon vor vielen Jahren an eine gesamteuropäische Sicherheitspolitik appelliert hatte. "Und wir haben es nicht gehört", bedauerte Leitl.

Der Schlüssel für eine gute Zukunft Europas seien Verständigung, Verständnis, Toleranz und Akzeptanz. Österreich als neutrales Land sieht er in der Rolle als Dialogplattform mit dem Ziel, Frieden zu sichern: "Österreich könnte es, Österreich müsste es nur wollen!"