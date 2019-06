"Wir sind eine Selbstmordregion": Frauennetzwerk geht Tabuthema an

Mit einer Podiumsdiskussion zum Thema der aktiven Sterbehilfe beschließt das Frauennetzwerk Rohrbach am Donnerstag die Jubiläums-Veranstaltung zum 30-jährigen Bestehen. Es ist durchaus schwere Kost, die das Rohrbacher Frauennetzwerk serviert. Es geht um das Sterben und die Selbstbestimmung des eigenen Abgangs. "Wir wollen das Thema von vielen verschiedenen Seiten beleuchten", erklärt Netzwerk-Chefin Jutta Müller. Auch die im Vergleich sehr hohe Suizidrate in der Region will man beleuchten. "Wir sind eine Selbstmordregion. Auch wenn es keine offizielle Statistik gibt, ist das Fakt", erklärt Müller. Einer der Experten auf dem Podium ist deshalb der Arzt Bernhard Lang. "Er ist einer der Pioniere im psychosozialen Themenfeld und treibende Kraft in der Betreuung der betroffenen Menschen.

Was kann Sterbehilfe?

Mit der Abendveranstaltung, die am Donnerstag um 18 Uhr im Centro beginnt, wollen die Frauen die Frage beantworten: "Wo stehen wir bei der Beihilfe zum Suizid und in der aktiven Sterbehilfe in Österreich?" Großes Ziel ist es, "dem Ende den Schrecken zu nehmen". "Es ist uns ein Anliegen, die Sache von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. Gelingen soll dies durch die verschiedenen Zugänge der Gäste: Neben Lang nimmt auch der Theologe Michael Rosenberger auf dem Podium Platz. Er kennt sich mit der gesellschaftspolitischen und moralischen Seite des Themas bestens aus. Rohrbachs Stadtpfarrer Alfred Höfler ist als Seelsorger zu Gast.

Recht und Seelsorge

"Ich kenne Alfred als liebenden Seelsorger mit einem pragmatischen Zugang zum Sterben. Er findet immer die richtigen Worte und man kennt ihn als gefestigten Seelsorger", sagt Müller. Johann Zoidl von der Palliativmedizin der Barmherzigen Schwestern erzählt von seinem Spezialgebiet und beantwortet die Frage, was Palliativpflege leisten kann und was eben nicht. Alles Rechtliche weiß Juristin Maria Grabner. Sie erklärt, was aktive Sterbehilfe ist, welche Länder in Europa rechtlich wo stehen und wie die Sache in Österreich aussieht. Außerdem weiß sie, was in einer Patientenverfügung festgehalten werden kann und muss. Als Gast konnte das Frauennetzwerk auch Peter-Paul Frömmel gewinnen. Er kann als selbst Betroffener berichten. Frömmel geht das Thema des Sterbens offen an und will bis zur letzten Stunde selbstbestimmt leben und legt seine Gründe dafür offen.

Kabarett zum Abschluss

Natürlich will das Frauennetzwerk Rohrbach die Gäste mit einem guten Gefühl auf den Nachhauseweg schicken. Deshalb gibt es zum Abschluss des Abends noch ein Kabarett mit den "Miststücken". Die Bäuerinnen spielen ein Best-of der vergangenen 20 Jahre.

Die Abendveranstaltung "Dem Ende den Schrecken nehmen" im Centro Rohrbach beginnt am 6. Juni um 18 Uhr. Anmeldung (bis heute 24 Uhr) unter www.beratungwirkt.cf oder telefonisch unter 07289 / 6655-12