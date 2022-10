„Wir müssen unseren Nahversorgern helfen“

„Wir müssen alles tun, um uns gegen die Teuerung zu stemmen. Wir können da auch als Gemeinde nicht die Hände in den Schoß legen“, sagt Julbachs Bürgermeister Johannes Plattner nach der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Wir haben beschlossen, dass für die Neuerrichtung von Anlagen, die CO2-freie Energie erzeugen – wie etwa Solar- und Photovoltaikanlagen –, eine Förderung in Höhe von 500 Euro gewährt wird. Wir wollen damit CO2-freier werden“, sagt er. Etwa 40 Anlagen will man so 2023 unterstützen.

„Außerdem wollen wir im Jahr 2023 alle noch ausstehenden gemeindeeigenen Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Das Freibad, die beiden Feuerwehrhäuser, der Bauhof sowie Stockschützenhalle und Fußballgebäude stehen zur Verfügung.“ Die aktuelle Entwicklung am Strommarkt mache diese Maßnahme unverzichtbar: „Wir müssen das unbedingt umsetzen. Unsere Stromkosten steigen 2023 von 22.000 Euro pro Jahr auf 76.000 Euro. Ich hoffe nur, wir bekommen dazu die Freigaben und nötigen Einspeiseverträge“, sagt Plattner.

Mit steigenden Energiekosten haben aber nicht nur die Gemeinden zu kämpfen. „Wenn die Politik nicht eingreift, können wir auf Dauer unsere Nahversorger nur sehr schwer halten. Denn Strompreiserhöhungen um das Sechsfache sind ein großes Problem.“