Jedes noch so große Werk beginnt mit einem ersten Handgriff. Engagierte Menschen, die sich in den Kopf setzen, etwas zum Besseren zu bewegen. So auch in der Pfarre Schwertberg. Da haben sich heuer im Frühling einige Männer und Frauen zusammengetan, um etwas zur Verbesserung der Lebenssituation in der Heimat ihres Seelsorgers Leonard Ozougwu beizutragen: Eine Landwirtschaftsschule – so die Idee – könnte doch die dort lebenden Bauern unterstützen, eine bessere Ernte einzufahren und