Drei Punkte Vorsprung hat Rohrbach-Berg zwei Runden vor Schluss auf den Relegationsplatz in der Landesliga Ost. Mit einem Sieg morgen in Naarn könnte sich die Mannschaft von Christian Eisschiel fast aller Abstiegssorgen entledigen. "Morgen geht es um viel, und wir sind uns dessen auch bewusst. Der Sieger aus diesem Duell ist wahrscheinlich durch", weiß Eisschiel um die Brisanz der Partie. Dass die Rohrbacher überhaupt noch zittern müssen, liegt an der schlechten Rückrunde mit nur zehn Punkten aus elf Spielen. "Zu Beginn waren die Leistungen noch okay, die Ergebnisse haben aber nicht gepasst. Dann sind wir in ein Loch gefallen, und das Selbstvertrauen war weg. Seit drei Wochen haben wir uns aber stabilisiert und wir blicken dem Finale zuversichtlich entgegen", sagt Eisschiel. In der letzten Runde spielt Rohrbach-Berg zu Hause gegen Traun, Naarn ist bei Viktoria Marchtrenk zu Gast.

In der Bezirksliga Nord liegt Putzleinsdorf nach dem 1:1-Remis gegen Arnreit in der vergangenen Woche nur noch drei Punkte vor Verfolger Altenberg. Die Altenberger spielten schon gestern (Spiel beim Druck dieser Ausgabe noch im Gange) gegen Lembach. Putzleinsdorfs Kicker müssen dann morgen um 18 Uhr im Derby gegen Hofkirchen nachlegen. Mit einem Sieg im Lokalduell wäre die Mujkanovic-Elf in der letzten Runde nur noch schwer einzuholen.