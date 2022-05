Wippro eröffnete neue Treppen-Produktion

Der Betrieb punktet mit diesem in den 1950er-Jahren erfundenen und inzwischen entsprechend weiterentwickelten Produkt national und vor allem international so stark, dass die bisherige Produktion aus allen Nähten platzte. Daher entschieden sich die jungen Firmenchefs für einen kompletten, 5000 m2 großen Neubau. Rund acht Millionen Euro wurden in diesen investiert, er geht nach einer knapp einjährigen Bauzeit nun offiziell in Betrieb. Technisch spielt das neue Wippro-Treppenwerk alle Stückerl. "Wir schaffen Jobs für Mitarbeiter, die in einem hochmodernen Umfeld eine attraktive Herausforderung suchen. Mit diesen machen wir auch all jenen ein Angebot, die bislang in den Zentralraum ausgependelt sind", sagen die beiden Wippro-Chefs Robert und Alexander Wipplinger, die wie viele ihrer Standeskollegen ein Lied vom Fachkräftemangel singen können.

Aktuell beschäftigt Wippro 130 Mitarbeiter, das Unternehmen – es stellt neben den Dachbodentreppen auch Haus- und Innentüren her – ist damit einer der größten Arbeitgeber in der Region Mühlviertler Sterngartl. Zur Eröffnung und zum wirtschaftlichen Erfolg gratulierte in Vertretung des Landes Oberösterreich Landtagsabgeordneter Josef Rathgeb, seitens der Wirtschaftskammer zollten Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer und Ferdinand Reisecker (Holzindustrie) unter anderem mit der oö. Wirtschaftsmedaille für Seniorchef Robert Wipplinger Dank und Anerkennung. Für die Marktgemeinde Vorderweißenbach tat dies Bürgermeister Leopold Gartner, der für Robert Wipplinger sen. eine ganz besondere Überraschung parat hatte: Gemeinsam mit Vizebürgermeister David Köck überreichte er dem Unternehmer für seine großen Verdienste die Urkunde zur Ernennung zum Ehrenbürger der Gemeinde.