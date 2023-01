Wipplinger kehrt zurück zu den Wurzeln

Mit "Blian und vablian" kehrt er zurück zu den Sprachwurzeln seiner Obermühlviertler Heimat, mit Dialektgedichten speziell in Diktion und Färbung der Region seiner Kindheit, in die es ihn ja – mit Wohnsitz in Wien – immer wieder zog und zieht. Auch in der Mundart formuliert er sein grimmiges, melancholisches, pessimistisches Weltbild wie in vielen vorangegangenen Büchern, untermischt mit Alltagsskizzen, Reminiszenzen, Zeugnissen persönlicher Freuden und Niederlagen, seinem Kampf gegen schwerste Krankheit und die erfolgreichen Maßnahmen der Selbstbehauptung. Man liest diesen Schlussstein eines langen Literatenlebens mit innerer Bewegung und Anteilnahme. Das Buch ist im Wiener Korrektur Verlag im Auftrag des PEN-Clubs erschienen.

Am Dienstag, 24. Jänner, ab 19.30 Uhr liest er im Linzer Stifterhaus aus seinem Buch "Einschnitte. Gedichte 2021–2022", gemeinsam mit dem in Linz lebenden Romancier Mario Keszner (Roman "Calathea").

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper