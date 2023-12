Wintereinbruch lässt die Arbeitslosigkeit steigen

Die geschätzte Arbeitslosenquote beträgt per Ende November im Bezirk Rohrbach 1,9 Prozent. Sie ist damit um 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahres-November und um 0,2 Prozentpunkte höher als im Oktober dieses Jahres. Die OÖ-Arbeitslosenquote lag im November bei 4,1 Prozent. Nach Alter sind im Bezirk 87 Personen unter 25 Jahren ohne Job (plus 16 gegenüber dem Vorjahr) und 156 Personen über 50 Jahre (plus 3 gegenüber dem Vorjahr). Im November 2023 haben sich 229 Personen arbeitslos gemeldet, 189 Personen haben einen Job begonnen oder aus anderen Gründen die Arbeitslosigkeit beendet. "Die Kombination aus abflachender Konjunktur und frühzeitigerem Beginn der Winterarbeitslosigkeit, insbesondere am Bau, führt zu einem etwas höheren Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Beschäftigung liegt noch immer leicht über dem Niveau des Vorjahres. Die Betriebe sind sehr bemüht, ihre Arbeitskräfte an das Unternehmen zu binden und setzen verstärkt Einstellzusagen ein", sagt AMS-Geschäftsstellenleiterin Doris Steiner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper