Windräder: Auf "Nein" in Gemeinderat folgt jetzt Anlauf für Volksabstimmung

Die Windkraftdebatte in Grünbach nimmt erneut an Fahrt auf. (Archivbild)

Auf dem Gemeindegebiet von Grünbach werden in den kommenden zehn Jahren keine Genehmigungen für Windparkprojekte erteilt. Das hat der Gemeinderat heuer im Juni mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ entschieden. Bereits zuvor war man übereingekommen, dass diese Entscheidung im Gemeinderat gefällt werden soll und nicht, wie zum Beispiel in der Nachbargemeinde Rainbach, per Volksabstimmung.