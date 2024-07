Die Gemeinderäte in Königswiesen und St. Georgen am Walde ebneten einem UVP-Verfahren den Weg.

KÖNIGSWIESEN / ST. GEORGEN AM WALDE. Mit einer klaren Zustimmung der Standortgemeinden Königswiesen und St. Georgen am Walde kann das Windparkprojekt der Sachsen Coburg und Gotha’schen Forstverwaltung in die nächste Planungsetappe einsteigen. Nachdem der Gemeinderat von St.