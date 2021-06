Windhaager Altbürgermeister Ignaz Knoll ist tot

Es ist keine unerwartete, aber doch eine traurige Nachricht: Der langjährige Bürgermeister von WIndhaag bei Perg, Ignaz Knoll (VP) erlag am Montag einem Krebsleiden. Ignaz Knoll war von 1997 bis 2008 ÖVP-Vizebürgermeister sowie von 2008 bis 2019 Bürgermeister in Windhaag bei Perg war. Doch nicht nur in Windhaag selbst, auch in vielen weiteren öffentlichen Funktionen in der Kommunalpolitik sowie als Straßenmeister in Grein hat sich Knoll etliche Verdienste um den Bezirk Perg erworben. „Die Entwicklung von Windhaag wurde von Ignaz Knoll ganz maßgeblich geprägt. Zahlreiche große Bauprojekte wurden unter seiner Ägide realisiert. Mit der Sanierung der Volksschule, der Erweiterung des Kindergartens, Hochwasserschutzprojekten und der Sanierung des Sportunion-Clubheims wurden wichtige Investitionen in die Gemeindeinfrastruktur getätigt“, sagt Bürgermeisterin Bettina Bernhart, die Knoll im November 2019 an der Spitze der Gemeinde nachgefolgt ist.

Erst kürzlich wurde Ignaz Knoll für seine engagierte Arbeit die Ehrenbürgerschaft von Windhaag verliehen und sein Wirken mit dem „Ignaz-Knoll-Brunnen“ im Hof des Priorats gewürdigt. Mit dem Ableben von Ignaz Knoll verliere nicht nur Windhaag einen großartigen Menschen, sagt ÖVP-Bezirksparteiobmann LAbg. Bgm. Anton Froschauer: „Ignaz Knoll hat sich stets durch sein großes Engagement mit Augenmaß, Hausverstand, Menschlichkeit und Verlässlichkeit ausgezeichnet.“ Er werde Knoll als verlässlichen Freund sowie als Vorreiter bei Kooperationen auf Gemeindeebene in dankbarer Erinnerung behalten.

Ignaz Knoll hinterlässt seine Gattin Maria sowie zwei Kinder und vier Enkelkinder. Das Requiem sowie die anschließende Beisetzung von Ignaz Knoll auf dem Ortsfriedhof sind für kommenden Freitag, 14 Uhr, angesetzt. Die Begräbnismesse wird auch per Livestream auf der Homepage der Pfarre Windhaag übertragen.