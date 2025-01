Windhaag bekommt im Herbst einen neuen Bürgermeister

Bettina Bernhart (VP) wird Ende des Jahres ihr Bürgermeisteramt in Windhaag bei Perg zurücklegen. "Alles hat seine Zeit: Ich bin seit mehr als 30 Jahren Funktionärin in der Volkspartei Windhaag. 2019 durfte ich an die Spitze der Gemeinde treten. Im Dezember 2025 werde ich aber aus persönlichen Gründen diese Funktion zurücklegen", teilte Bernhart am Donnerstag in einer Erklärung mit.