Willkommensfrühstück für Geflüchtete aus der Ukraine

Etwa 300 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine in Österreich Schutz gefunden haben, leben im Bezirk Rohrbach. Ihr Bedarf nach grundlegenden Auskünften ist groß. Ebenso das Interesse, in Österreich einer geregelten Arbeit nachgehen zu dürfen. Deshalb lud die WKO Rohrbach diese Personen sowie Sozial-Organisationen zu einem gemeinsamen Frühstück.

Wichtige Ansprechpartner standen bei der Veranstaltung als Vortragende und im Anschluss als Berater zur Verfügung. Gastgeber Klaus Grad, Leiter der WKO Rohrbach, informierte über das Leben im Bezirk Rohrbach, über den Bedarf der Wirtschaft und über das Angebot an Deutschkursen sowie über die Möglichkeiten der Lehrausbildung. Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner sprach Themen rund um Gesundheit, Führerschein und Sicherheit an. Martin Reisinger von der Gesundheitskasse klärte über das Angebot an Gesundheitsversorgung auf. Sefa Yetkin vom AMS informierte über der Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Arbeitsaufnahme.

Wirtschaft ringt nach Arbeitskräften

Da die Arbeitslosenquote im Bezirk Rohrbach mit 1,5 Prozent historisch niedrig ist, stand das Thema einer möglichen Arbeitsaufnahme im Fokus der Veranstaltung. Im Rahmen der Grundversorgung erhalten hilfs- und schutzbedürftige Geflüchtete in erster Linie Leistungen, die auf die Deckung der täglichen Grundbedürfnisse abzielen. Entsprechend groß war bei den Teilnehmerinnen das Interesse an Jobs und Zuverdienstmöglichkeiten während ihres Aufenthalts im Bezirk Rohrbach. Nach den Fachvorträgen gab beim Willkommensfrühstück noch die Möglichkeit zu persönlichen, individuellen Be-ratungen, für die sich die anwesenden Fachleute der Sozial-Organisationen ausgiebig Zeit nahmen.