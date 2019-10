Wilhelm Wurm macht das Dutzend an Jahren voll und tritt ab

Ende Dezember wird Wilhelm Wurm (SP) als Bürgermeister von Unterweitersdorf zurücktreten. Nach 27 Jahren im Gemeinderat, zehn Jahre als Vizebürgermeister und zuletzt zwölf Jahren an der Spitze der Gemeinde sei es an der Zeit, sich zurückzuziehen, ließ Wurm am Montagnachmittag verlauten. Mit einem Alter von knapp 65 Jahren wolle er nun das Amt in jüngere Hände legen.

Angesprochen ist damit Vizebürgermeister Rudolf Brandstetter. Er soll in der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres 2020 als Wurms Nachfolger bestimmt werden. Brandstetter ist 40 Jahre alt und seit dem Jahr 2007 als Vizebürgermeister in vielerlei Gemeinde-Agenden die rechte Hand von Wilhelm Wurm.

„Meine Bemühungen waren immer, das Umsetzbare möglich zu machen und so gut es geht, alle Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Für die Zukunft wünsche ich allen alles Gute, vor allem Zufriedenheit und Gesundheit“, zieht Wurm eine Bilanz seiner Arbeit für die Gemeinde Unterweitersdorf.

Geprägt war die Arbeit von Wilhelm Wurm vor allem durch ein starkes Bevölkerungswachstum. Lebten 1990 noch 1400 Menschen in Unterweitersdorf, so sind es aktuell 2200 – eine Steigerung um mehr als 50 Prozent. Mit Baulandsicherungsverträgen versuchte Wurm als Bürgermeister, die Grundstückspreise für neue Siedlungen in einem für junge Familien finanzierbaren Rahmen zu halten. Dazu wurden Projekte wie Bauhof, Altstoffsammelzentrum, der Neubau des Feuerwehr-Musikhauses, die Erweiterung des Hortgebäudes, sowie die Sanierung des Sportplatzgebäudes umgesetzt. Für den SP-Bezirksparteivorsitzenden Michael Lindner ist Wurm das Paradebeispiel eines Kommunalpolitikers mit Herz: „Er nicht nur ein kompetenter und umtriebiger Bürgermeister sondern auch ein sehr sozialer Mensch mit Handschlagqualität.“