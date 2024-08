Wilhelm Winkler übergibt "seine" Unfallchirurgie

Thomas Höritzer übernimmt Ende des Jahres die Leitung der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Klinikum Rohrbach. Gleichzeitig soll die derzeitige Unfallchirurgie in eine Abteilung für Orthopädie und Traumatologie umgewandelt werden.

Thomas Höritzer (49) ist geboren und aufgewachsen in Wien, wo er auch Medizin studierte. Danach begann er die Turnusausbildung am damaligen Krankenhaus Grieskirchen und wechselte als Assistenzarzt für Unfallchirurgie an das ehemalige Krankenhaus der Kreuzschwestern in Wels – heutiges Klinikum Wels-Grieskirchen. Dort schloss er 2008 auch die Facharztausbildung zum Unfallchirurgen ab, arbeitete zuerst als Oberarzt und zuletzt als erster Oberarzt und Abteilungsleiterstellvertreter an der Abteilung für Unfallchirurgie. Seit 2017 ist Höritzer zudem Facharzt für Orthopädie und Traumatologie.

Der jetzige Wechsel ins Klinikum Rohrbach ist für ihn auch eine Rückkehr, da er einen Teil seiner Facharztausbildung bereits dort absolviert hat. Seine klinischen Schwerpunkte liegen im Bereich der umfassenden Unfallchirurgie mit Fokus auf Schädel-Hirn-Trauma, Becken- und Wirbelsäulenchirurgie und Endoprothetik.

Thomas Höritzer lebt mit seiner Frau und ihrer Tochter in Wallern/Trattnach. Seine Freizeit verbringt er vor allem mit Segeln, Jagen, Skifahren und Wandern.

Winkler übergibt nach 29 Jahren

In seiner neuen Funktion wird Höritzer auf Primar Wilhelm Winkler nachfolgen, der mehr als 30 Jahre am Klinikum Rohrbach tätig war und der Abteilung sowie dem vormaligen Department 29 Jahre lang vorstand. Er geht nun in den wohlverdienten Ruhestand. Mit der Neubesetzung ist zudem die Umwandlung der Unfallchirurgie in eine Abteilung für Orthopädie und Traumatologie geplant. Die beiden bisher getrennten Sonderfächer Orthopädie/Orthopädische Chirurgie und Unfallchirurgie verschmelzen entsprechend den rechtlichen Rahmenbedingungen zum neuen Fach.

