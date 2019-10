Wilde Weide: Kunst aus Natur

Neben kunstvoll gestalteten Körben gestaltet die "wilde Weide" aus Baumgartenberg aber auch Gegenstände wie Weidensonnen und vieles mehr.

In ihrer ersten Ausstellung im Mühlviertel Kreativ Haus (MÜK) in Freistadt, die am Mittwoch eröffnet wurde, gibt sie zudem einen Überblick über Flechttechniken anderer Länder. Anstatt einer Vernissage lädt die Weidenkünstlerin heute und am 8. November – jeweils von 13 bis 18 Uhr – ein, in Miniworkshops ein Weidenherz zu flechten und so Technik und Material näher kennenzulernen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, für das zur Verfügung gestellte Material wird ein Unkostenbeitrag von fünf Euro eingehoben. Die Ausstellung im MÜK ist bis 23. November jeweils von Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

