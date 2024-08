Wiesn-Zeit in Freistadt: Ab Mittwoch wird gefeiert

Ganz im Zeichen der Erlebnismesse sowie der Mühlviertler Wiesn steht die Bezirkshauptstadt von Mittwoch bis Sonntag. Rund um den Themenschwerpunkt "Tiere und Landtechnik" rücken die Veranstalter täglich neue Aspekte des Lebens auf dem Land in das Blickfeld der Messebesucher. Am Donnerstag etwa "Pferd", am Freitag "Rind" mit Rinderschau, am Samstag "Fleischrinderrassen" und am Sonntag "Alpaka & Kleintiere". Selbstverständlich dürfen auch der Vergnügungspark und andere Messeklassiker nicht fehlen.

Einer der jährlichen Messe-Höhepunkte ist die Auffahrt der Pferdegespanne zur Eröffnung. Heuer wird am Donnerstag (9.30 Uhr) vom Hof der Braucommune zum Messegelände gefahren, wo dann die offizielle Eröffnung mit Bieranstich vorgenommen wird.

Sportlicher Samstag

Gesportelt wird rund um das Volksfest am Samstag bei der Premiere der "Freistädter Wiesn-Challenge". Bei diesem neuen Staffelbewerb treten Sechser-Teams in sechs verschiedenen Disziplinen gegeneinander an: Straßenlauf, Berglauf, Mountainbike, Rennrad, Geländelauf und Dirtrun. Gestartet wird um 13 Uhr im Messegelände. Hier wird um etwa 15.30 Uhr auch der Zieleinlauf erwartet.

Tägliche Kochvorführungen

Neu sind heuer die täglichen Kochvorführungen der OÖ. Seminarbäuerinnen in der als "Genusshalle" inszenierten Messehalle 2. Beim Schaukochen geben die Bäuerinnen einen Einblick in ihre Kochkurse und bereiten beispielsweise eine kunterbunte Wok-Pfanne zu. Erstmals kocht auch die Mühlviertler Food-Bloggerin Mona Eder bei der Erlebnismesse. Sie zeigt täglich ab 10 Uhr ein vegetarisches bzw. veganes Gericht. Gespannt sein darf man auf ihre Mühlviertler Sushi-Interpretation.

Bereits am Vorabend der eigentlichen Eröffnung gibt es am Mittwoch (18 Uhr) einen schwungvollen Wiesn-Start, bei dem sowohl der Vergnügungspark seinen Betrieb aufnimmt als auch die Band Zwirn ("Hoiwa 7i") ordentlich Stimmung in das Festzelt bringt. Stargast am Donnerstagabend ist die Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi.

Messe-Paket für Öffi-Benutzer

In Kooperation mit dem OÖ Verkehrsverbund hat die Messe Freistadt ein Paket zusammengestellt, das eine reibungslose öffentliche An- und Abreise gewährleistet. Außerdem dürfen sich Messebesucherinnen und -besucher, die mit dem Bus nach Freistadt anreisen über einen Konsumationsgutschein im Wert von drei Euro im Festzelt freuen.

Der Eintritt zur Erlebnismesse Freistadt ist frei. Mehr zum Programm unter www.messe-muehlviertel.at bzw. www.facebook.com/Erlebnismesse4240

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner