Der 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen am 5. Mai macht sich schon jetzt in zahlreichen Gedenkveranstaltungen und Denkmal-Erneuerungen bemerkbar. Während am Freitag das renovierte Denkmal für die NS-Opfer aus den Niederlanden enthüllt wurde, ehrte gestern Nachmittag die internationale jüdische Bildungseinrichtung Limmud den ebenfalls in Mauthausen inhafierten Simon Wiesenthal. Als Ehrengast mit dabei war Wiesenthals Enkelin Racheli