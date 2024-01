Wiener Soul im KIKAS

Er erzählt mit seiner Band "Ansa Panier" in seinem Album "Wie die Nocht noch jung wor" Geschichten von Außenseitern, Gaunern, Verlierern und abgehängten Antihelden. Ihnen gibt Voodoo eine Stimme. So weit, so bekannt. Neu ist, dass er diesmal mehr als früher Persönliches preisgibt und durch sein lyrisches Ich auch immer wieder von seinen eigenen Kämpfen erzählt und das Publikum teilhaben lässt. Karten: www.kikas.at

