Wiedereröffnung: Galerie im Schloss

Eröffnet wird die Einrichtung heute um 19 Uhr mit der Vernissage zur Ausstellung "Correspondence" von Malerin Isabella Scharf-Minichmair und Fotograf Christian Hofstadler. Die beiden Künstler widmen sich in dieser Ausstellung Fragen wie "Was eint die Medien Malerei und Fotografie?" und "Wie erleben eine Malerin und ein Fotograf die mediale Grenzziehung in ihrer bildnerischen Arbeit?". Die Ausstellung ist bis 17. November (Freitag bis Sonntag, 13 bis 18 Uhr) zu sehen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kefermarkt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.