Wieder Verdacht auf Wolfsrisse an der Grenze zum Mühlviertel

Entsprechende Medienberichte bestätigte der Wolfsbeauftragte Aldin Selimovic am Donnerstag auf APA-Anfrage. DNA-Proben wurden seinen Angaben zufolge entnommen, die Auswertung dürfte rund zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Sieben Schafe getötet

Laut Onlineberichten von "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") und dem ORF Niederösterreich wurden in der Nacht auf Donnerstag sieben Schafe getötet und neun verletzt. Bereits im August und September des Vorjahres waren insgesamt acht Schafsrisse in der Region Langschlag auf Wölfe zurückgeführt worden, die Jägerschaft im nahen Liebenau rief zu erhöhter Aufmerksamkeit auf.

In der vergangenen Woche hatten Wolfsichtungen in Oberösterreich mehrmals für Schlagzeilen gesorgt: So war am Wochenende – wie berichtet – erstmals ein Wolf nahe der Linzer Stadtgrenze im Leondinger Zaubertal gefilmt worden, wenige Tage später tauchte er nahe Lambach auf.

Nicht verwundert über die Wolfssichtung zeigte sich Gottfried Diwold, Wolfsbeauftragter des Land OÖ im Gespräch mit den OÖN. Nach spätestens zwei Jahren müssen Jungwölfe das Rudel verlassen und streifen so lange herum, bis sie eine Partnerin gefunden haben und ein eigenes Rudel gründen können. Mit den Rissen im Waldviertel hat der junge Rüde aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts zu tun.

