Wieder mehr Wachtelkönige im Mühlviertel

Im Vorjahr konnten dank des Entgegenkommens von fünf bäuerlichen Betrieben die Brutplätze durch Verzögerung der Wiesenmahd geschützt werden: Diese Wiesen blieben für die Dauer der Wachtelkönigbrut stehen.

In ganz Oberösterreich kommen nur noch zehn bis 40 Wachtelkönigpaare vor. "Während in Normaljahren nur rund fünf Wachtelkönige im Böhmerwald rufen, waren es im vergangenen Jahr immerhin 14 Männchen – ein seit vielen Jahren wieder etwas besserer Bestand", weiß Harald Pfleger, der für BirdLife das Projekt im Oberen Mühlviertel betreut. Das Überleben der im ganzen Mühlviertel extrem vom Aussterben bedrohten Wiesenvögel hängt vom Entgegenkommen möglichst vieler Landwirte ab. Landwirte, die die Mahd der Wiesen, in denen Wachtelkönige brüten, bis Ende Juli verzögern, erhalten einjährige Entschädigungszahlungen.

Interessierte können sich bei den Projektleitern melden: Tel. 0699/1410 9941