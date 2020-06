Im Zielsprint befinden sich die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz im Poneggenfeld in Schwertberg. Nachdem ein Unwetter im Juli 2016 hier zig Häuser unter Wasser gesetzt hatte, setzte man in der Marktgemeinde alles daran, um sich künftig bestmöglich gegen solche Katastrophen zu wappnen. In einem Monat soll der Schutz, der für Unwetter mit 100-jährlicher Auftrittswahrscheinlichkeit ausgelegt ist, fertig sein. Das Coronavirus hat den Fortgang der Bauarbeiten etwa um einen Monat verzögert.