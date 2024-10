Wie sich Freistadt für den Energie-Mix der Zukunft aufstellt

Die Regios-Vorstände Christian Neufeld (2.v.li.) und Norbert Miesenberger "3.v.li) mit den Aufsichtsräten Klaus Pichlbauer (li.), Josef Sacher (2.v.re.) und Bgm. Johannes Hinterreither-Kern (re.) vor der Photovoltaik-Fassade des Innovametall-Werks in Freistadt.

"Am Beispiel unseres neuen Standorts in Freistadt wollte ich beweisen, dass es möglich ist, einen energieintensiven Gewerbebetrieb mit Sonnenstrom zu betreiben. Bei Regios bin ich dabei, weil das für die gesamte Region möglich sein sollte", sagt Innovametall-Chef Klaus Pichlbauer auf die Frage, warum er als Aufsichtsrat in der neu gegründeten Energiegenossenschaft "Regios" tätig ist.