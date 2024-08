Wie sich die regionale Wirtschaft vor 20 Jahren auf offene Grenzen vorbereitete

Im Vorfeld der großen EU-Erweiterung, die 2004, also vor 20 Jahren, vorgenommen wurde, herrschten in der heimischen Unternehmerschaft gemischte Gefühle. Es war keineswegs nur Aufbruchsstimmung zu spüren. Ungewissheit, Vorbehalte, gar Ängste gab es hüben und drüben. Vor diesem Hintergrund schlossen sich 28 regionale Wirtschaftskammern in den Grenzgebieten zur "ARGE 28" zusammen. Die Wirtschaftskammer in Oberösterreich war mit dem Beitritt Tschechiens betroffen. So veranlasste der Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft, Robert Leitner, eine praktische Marktsondierung des Beitrittskandidaten Tschechien. Im Rohrbacher Beratungsunternehmer Manfred Stallinger fand er einen ortskundigen Partner mit Büros in Rohrbach und Budweis. In mehr als 20 Blöcken wurden die Branchengruppen zusammengefasst und Workshops abgehalten. Bei den anschließenden Fachexkursionen zu branchenrelevanten Betrieben in Südböhmen wurden dann konkrete Kontakte zu dortigen Unternehmen geknüpft. Mit dabei auch OÖN-Redakteur Thomas Fellhofer. 20 Jahre später hat er Manfred Stallinger und Robert Leitner an der Grenze zum Erfahrungsaustausch getroffen.

"Wir haben damals bei den Exkursionen schon gemerkt, dass die Regionen gut zusammenpassen", erinnert sich Leitner beim Grenzgespräch. Die Menschen beiderseits der Grenze seien "ähnlich gestrickt". "Wichtig war, dass man uns von Anfang an als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen hat", sagt Stallinger, der bereits rund um die Wende eine regionale Bank bei den ersten Schritten gen Osten begleitet hatte.

Ängste nicht erfüllt

Was sich nach Auffassung der beiden nicht erfüllt hat, sind Ängste von damals, der heimische Markt würde überschwemmt von billigen Arbeitskräften, Produkten und Dienstleistungen. Auch gegenseitige Ressentiments wurden und werden immer weniger. "Bei der jungen Generation haben Themen wie etwa Temelin oder die Benes-Dekrete keinen hohen Stellenwert mehr", sagt Leitner. Man sei zueinander, was die gemeinsame Vergangenheit betrifft, sehr entspannt eingestellt.

Aufeinander zugehen

Dennoch orten beide auch 20 Jahre nach der großen Osterweiterung der EU Luft nach oben. "Wir müssen uns beiderseits bemühen, noch mehr voneinander zu erfahren. Der grenzüberschreitende Austausch könnte besser funktionieren", sagt Leitner. Stallinger ergänzt: "Abrüstung und das Beseitigen von Hemmnissen in den Köpfen haben von einstmals benachteiligten Regionen aus Randlagen zu prosperierenden Zonen mit zentraler Bedeutung geführt. Ein Erfolg, der angesichts aktueller Entwicklungen zu einem Erneuerungsgenerationenauftrag formuliert werden sollte."

