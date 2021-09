Wie schon die Römer: Im Donautal erntet Erich Aumüller beste Trauben

Als Fischkoch, Most-Spezialisten, Jäger sowie Land- und Forstwirt kennt man Erich Aumüller diesseits und jenseits der Donau. Nun widmet er sich einem neuen Thema der Lebensmittel-Veredelung. Direkt hinter der Mostkellerei in seinem Elternhaus in Grafenau (Gemeinde Niederkappel) hat er Rebstöcke in jenen Boden gepflanzt, den schon die Römer im Donautal als Weinbaugebiet zu schätzen wussten.