Wie man aus einer Messehalle ein Schauspielhaus macht

In Oberösterreich gibt es in Bad Ischl ein Lehar-Theater, ein Stadttheater Bad Hall, das "Greif" in Wels oder in Grein das älteste bürgerliche Theater Österreichs. Die Bezirkstadt Freistadt hat jedoch "nur" eine Messehalle, die aber mit viel Einfallsreichtum über den eigentlichen Verwendungszweck hinaus für Kunst und Kultur adaptiert werden kann. Aufgrund des innovativen Raumtrennsystems konnten deshalb für die heurige "theaterzeit" Susanna Bihari und Ulf Dückelmann mit ihrem Team wieder ein temporäres Schauspielhaus schaffen.

Für "Der verlorene Sohn" fiel vor einer Woche der letzte Vorhang, der eigentlich keiner war, denn Vorhang war eine absolute Finsternis im Bühnenbereich, begünstigt noch durch schwarze textile Raumteiler. Damit begann bei jeder der sechs ausverkauften Vorstellungen eine großartige Regieleistung.

Autor und Regisseur Ulf Dückelmann, inspiriert vom literarischen Stoff des biblischen Gleichnisses und Schillers "Die Räuber", schrieb ein neues Stück über Familie, Rebellion, Liebe, Konflikte mit Autoritäten und Ablehnung der bestehenden Ordnung mit ungeschminkten Gegenwartsbezügen. Dies alles auf bedeutungsvollen Hackschnitzeln über dem harten Hallenboden umzusetzen, war eine große, jedoch hervorragend gelungene Herausforderung. Was trug nun zu einem außerordentlichen Theater-Erlebnis bei?

Zuvorderst natürlich das in Freistadt uraufgeführte Stück und ein Ensemble mit zwölf ? auch international erfahrenen ? Darstellerinnen und Darstellern, davon vier Amateure aus der Region. (Beides gewürdigt in der OÖN-Rezension von Peter Grubmüller). Und eine Regie, die im Besonderen äußerst spannende und berührende Momente ermöglichte.

Die Breite der Halle ließ Ulf Dückelmann im wahrsten Sinne des Wortes viel Spielraum, ließ das Geschehen auseinanderrücken, sodass Abwechslung in der szenischen Abfolge entstand. Zudem sorgten Dunkelheit und Lichtdesign (Hubert Wolschlager) zusammen mit Nebelschwaden für mystische Stimmung.

Schließlich Stille, vor allem durch sprachliche Zäsuren gewonnen, die gespannt auf das nächste Wort warten ließ und die gedankliche Vertiefung der Handlung erleichterte. Dazu kam ein fein abgestimmtes Sounddesign (Ignaz Zottl, Benjamin Vigl), das auch leiseste Gemütsregungen der Schauspieler:innen im Zuschauerraum ankommen ließ. Auch der Einfall von Videos sorgte für Abwechslung.

Ulf Dückelmann und seinem Team gelang es, insgesamt ca. 1300 Besuchern eine nüchterne Messehalle betreten zu lassen und nach drei Stunden eines Erlebens von Dramatik pur tief beeindruckt und berührt ein renommiertes Schauspielhaus wieder verlassen zu können. Dafür gab es bei allen sechs Vorstellungen Standing Ovations.

Autor Karlheinz Sandner Karlheinz Sandner