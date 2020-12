Was machen, wenn man zu Hause bleiben soll? Diese Frage stellt sich bei Karl Kern derzeit gar nicht. „Endlich das machen oder reparieren, was schon lange herumliegt“, sagt der begeisterte Handwerker aus Kaltenberg. Er hat sich in den vergangenen Wochen darangemacht, nicht mehr benutztes, leicht beschädigtes Werkzeug wieder auf Vordermann zu bringen.