Wie geht es mit dem "Pergwerk" weiter? "An eine Schließung ist nicht gedacht"

Die Zukunft des Pergwerks in der Herrenstraße ist seit einigen Tagen Thema zahlreicher Gespräche in der Bezirkshauptstadt. Nachdem die Öffnungszeiten sowohl unter der Woche als auch am Samstagabend deutlich eingeschränkt wurden, ist schon von einer Schließung die Rede: "Hast schon gehört? Das Pergwerk wird zugesperrt!" Spätestens zu Jahresende, so ist in der Stadt zu hören, werde der endgültige Zapfenstreich erfolgen.