Wie drei Mostviertler Unternehmer in Freistadt landeten

Weite Kreise zieht die Initiative "PopUp Stores Freistadt": Mit "Gwölb3" setzte erstmals ein Unternehmer-Trio aus Niederösterreich in der Altstadt zur Landung an und eröffnete in der Samtgasse ein Geschäftslokal. Sebastian Gampus, Nadine Jäger und Christian Bürger präsentieren hier. Chiliprodukte, Gewürze und handgefertigte Hunde-Accessoires sowie Schmuck, Grillzubehör und individuelle Kinderkleidung finden sich in dem Laden.

"Unsere Leidenschaft für Freistadt wurde beim BBQ-Festival 2024 entfacht. Mit Christian und Nadine hat sich schnell das ‚Gwölb3‘-Konzept ergeben. Nun freuen wir uns darauf, im historischen Stadthaus der Familie Schindler bis zu den Osterferien unsere Produkte präsentieren zu dürfen", sagt Sebastian Gampus. Jeden Samstag gibt es bei "Gwölb3" abwechslungsreiche Grillevents mit Verkostungen.

