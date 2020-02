Es wird wieder Gin getrunken. Das merken auch die heimischen Schnapsbrenner, die sich im Sinne der Regionalität auf diesen Trend einstellen. Gin-Produkte sind bei den Herstellern insofern beliebt, als sie sehr einfach produziert werden können. Bei näherem Hinsehen merkt man allerdings, dass es sich die Mühlviertler Brenner nicht ganz so leicht machen. Zum Beispiel in der Bio-Brennerei Thauerböck in Kaltenberg. Hier dampft der Schnapskessel schon in zweiter Generation.