Wie der Parkettboden den Weg in das Internet fand

Schuhe, Bekleidung und Elektrogeräte wechseln heute vielfach via Online-Shop die Besitzer. Dass sich auch eher sperrige Güter wie Parkettböden über das Internet vertreiben lassen, ist auf den ersten Blick doch ungewöhnlich. Dies umso mehr, als hier die Beratung eine wichtige Rolle spielt und – in noch größerem Ausmaß – die fachgerechte Verlegung.

Dennoch ließ Josef Freudenthaler, der in den 1980er Jahren in Waldburg einen Fachbetrieb für Parkettböden aufbaute, der Gedanke keine Ruhe, dass man doch auch in seinem Metier online vertreten sein sollte. "Ich habe mir in der Coronakrise Gedanken gemacht, wie ich unseren Betrieb für die nächste Generation interessant halten und neue Geschäftsfelder öffnen kann. Dabei war natürlich der Online-Shop ein Thema", sagt der Unternehmer.

Die nächste Generation, das ist bei den Freudenthalers Tochter Lisa, derzeit hauptberuflich Musikschullehrerin. Es ist vorgesehen, dass sie den Betrieb in einigen Jahren von ihrem Vater übernimmt. Gemeinsam wurde überlegt, ob traditionelles Handwerk und Online-Vertrieb überhaupt zusammenpassen. "Uns war schnell klar: Unser Online-Shop muss anders sein. Da muss die Möglichkeit bestehen, zu Hause zu schmökern und Preise zu vergleichen, zum anderen bei Bedarf auch einen persönlichen Kontakt herzustellen. Die fachliche Beratung soll ja nicht auf der Strecke bleiben."

Ein wenig Erfahrung floss aus dem Versand der Pflegemittel ein, die Freudenthaler schon seit einiger Zeit seinen Kunden auf Wunsch per Paketdienst schickt. "Wir haben auch einen engen Kontakt zu unserem wichtigsten Lieferanten, der Firma Tilo aus dem Innviertel." Seit Anfang Juli sind alle Daten erfasst. Josef und Lisa Freudenthaler haben ihren "e-shop" mit 40 Parkett- und Vinylböden samt dem notwendigen Zubehör sowie mit einer Schnäppchen-Restposten-Liste bestückt.

Das erste Online-Geschäft ging gleich einmal in das Burgenland. "Das hätten wir so zwar nicht erwartet, aber genau dafür hat man ja den Online-Shop: um seinen Kundenkreis zu erweitern", sagt Josef Freudenthaler. Der Schwerpunkt des Betriebs soll trotzdem in Oberösterreich bleiben. Und auch der Schauraum im heimischen Waldburg wird Bestand haben – zusätzlich zum Online-Shop. (lebe)