Wie das Holz aus dem Böhmerwald einst nach Wien gebracht wurde

Mit langen Holzhaken fischen die Schwemmer die Scheiter wieder aus dem Wasser. Die nächste Schauschwemme findet am 31. August statt. Fotos: Fellhofer

Böhmerwald. Mehr als 100 Jahre lang dauerte die goldene Zeit der Schwemme am Schwarzenbergischen Schwemmkanal im Böhmerwald. Gerhard Stockinger und sein Team lassen diese Zeit alljährlich mehrmals aufleben. Mit mehr als 200 Interessierten wandert er vom Haagerhof in Aigen-Schlägl zur Schrollenbachschleuse. Dort warten noch einmal so viele Wanderer, um das alte Schwemmerhandwerk zu erleben.