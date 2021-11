Wie Corona den Grenzverkehr im Dreiländereck einmal mehr beeinflusst

Reisende und Pendler müssen abermals verschärfte Regeln beachten. Es ist wieder komplizierter, die Grenze zu passieren. Leichter ist der Übertritt im "kleinen Grenzverkehr". Geimpfte und Genesene haben insgesamt mit weniger Problemen zu rechnen.

Wer sich länger als 24 Stunden in einem Hochrisikogebiet aufgehalten hat, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise nach Deutschland mit einem negativen Test davon befreien.

Kleiner Grenzverkehr möglich

Wird ein 2G-Nachweis bereits vor Einreise übermittelt, so ist keine Quarantäne erforderlich. Die Einreise muss jedenfalls angemeldet werden. Das gilt ab einem Alter von zwölf Jahren. Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Einreise-Quarantäne fünf Tage nach der Einreise automatisch. Ein Freitesten ist nicht nötig. Zumindest hat man offensichtlich von früheren Corona-Wellen gelernt und den kleinen Grenzverkehr ausgenommen. Aufenthalte in einem Hochrisikogebiet für maximal 24 Stunden bleiben also erlaubt. Geimpfte und Genesene sind bei der Einreise aus Tschechien oder Österreich nach Deutschland im Zuge des kleinen Grenzverkehrs von der Anmelde-, Quarantäne- und Testpflicht ausgenommen (wie die PNP berichtet).

Nicht geimpfte Grenzgänger müssen bei Kontrollen nachweisen können, dass sie zweimal wöchentlich getestet und nicht infiziert sind. Berufspendler müssen eine Bescheinigung des Arbeitgebers mitführen.

Für Arbeitnehmer und weitere Personen, die sich weniger als 24 Stunden im Hochrisikogebiet aufgehalten haben, ändert sich bei der Rückreise nach Deutschland damit vorerst nichts.

Für die Einreise aus Deutschland nach Österreich gilt ebenfalls die 3G-Regel. Das heißt, Einreisende müssen vollständig geimpft, genesen oder getestet sein und dies bei Kontrollen nachweisen können. Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene müssen die Quarantäne- und Registrierungspflicht beachten, zu finden unter www.einreiseanmeldung.de. Ausgenommen ist auch hier der kleine Grenzverkehr. Jedenfalls zu beachten sind die geltenden Regeln, wie etwa der Lockdown für Ungeimpfte.

Einreise nach Tschechien

Bei der Einreise nach Tschechien gibt es eine Anmelde- und Testpflicht. Davon ausgenommen sind Geimpfte und Genesene sowie Übertritte im Zuge des kleinen Grenzverkehrs.