Wie aus Getreide frisches Brot wird

Zum Bestaunen und Mitmachen gibt es Angebote rund um die Themen Brot, Getreide und Feuer. "Wir sind so froh, das erste Mal für heuer eines unserer Programme so anbieten zu können, wie wir es ursprünglich geplant hatten”, sagt Lisa Pleimer vom Keltendorf Mitterkirchen. Sogar Führungen (13.30 und 15 Uhr) dürfe man wieder machen – zwar mit begrenzter Personenzahl und Maske, aber immerhin. Die Museumsguides brennen schon darauf, neben ihren fundierten Fakten über die Keltenzeit auch ihre geliebten Geschichten und Anekdoten zum Besten geben zu können.

Zusätzlich zu den Führungen bietet das Museum kleine, offene Workshops an: In der Zeit von 13 bis 17 Uhr können sich große und kleine Gäste am Feuermachen und Fladenbrotbacken versuchen.