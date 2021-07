Ob Spielekonsole, Spielzeugauto oder Trinkbecher – Kunststoff ist auch aus dem Leben der Jüngsten nicht wegzudenken. Wie man den Rohstoff Kunststoff in die passende Form bringt und was es braucht, um aus bereits gebrauchten Kunststoffprodukten wieder neue Ware herzustellen, das entdeckten 15 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren bei einem Forschertag der Kinderuni Oberösterreich beim Kunststoffmaschinenbauer Engel in Schwertberg.