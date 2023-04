Wichtige Vorsorge: Zivilschutz fängt im eigenen Zuhause an

Verunsicherte Bürger und Gemeinden, die beraten werden wollen, prägen das Bild des vergangenen Zivilschutz-Jahres. Allein im Bezirk Rohrbach informierten sich 1450 Bürger in elf Vorträgen über Selbstschutz und Eigenvorsorge. Dabei geht es den Zivilschützern stets darum, Ängste abzubauen, und nicht, solche zu schüren. "Wer weiß, wie man sein Zuhause krisenfest gestaltet, kann ruhig schlafen", sagt Valentin Pühringer, Leiter der Abteilung Sicherheit und Verkehr an der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach und Zivilschutz-Bezirksleiter. Seit wenigen Tagen hat der Zivilschutz in Oberösterreich auch einen neuen Geschäftsführer: Christian Kloibhofer aus Mönchdorf (Bezirk Freistadt) – somit arbeiten hier zwei Mühlviertler Hand in Hand. "Christian Kloibhofer ist schon seit Jahren ein wichtiger Ansprechpartner im Zivilschutz-Landesverband, er ist es auch, der im vergangenen Jahr im Auftrag des Landes Oberösterreich den Blackout-Notfallplan für die Gemeinden federführend erarbeitet hat", freut sich Valentin Pühringer über die künftig noch engere Zusammenarbeit. Der Notfallplan Blackout wurde bereits an die Gemeinden ausgegeben. Damit ist dem OÖ Zivilschutz ein umfassendes Werk gelungen, mit dem die Gemeindeverantwortlichen auf Basis der jeweiligen örtlichen Begebenheiten einen Alarm- und Einsatzplan erarbeiten können, der im Ernstfall auf regionaler Ebene eine rasche und effektive Arbeit im Krisenstab ermöglicht. Die Erstellung der Notfallpläne ist in den einzelnen Gemeinden auch bereits auf einem sehr guten Weg, wobei auch die lokalen Vereinigungen und Institutionen eingebunden sind.

Ohne Panik vorsorgen

Christian Kloibhofer übernimmt den Zivilschutz in einer Zeit, in der sich auch die Arbeit zum Thema Blackout, einem der maßgeblichen Schwerpunkte des Verbandes, geändert hat. "Vor zehn Jahren mussten wir noch Bewusstsein dafür schaffen, was ein Blackout überhaupt ist, heute geht es darum, der Bevölkerung mitzuteilen, dass sie ohne Panik vorsorgen muss. Katastrophen dürfen uns nicht unvorbereitet treffen. Gut informiert und mit einfachen Mitteln ist die notwendige Vorsorge in Bezug auf Krisenszenarien unkompliziert umzusetzen."

Auch wenn das Thema Blackout im vergangenen Jahr vorherrschend war, die Zivilschutz-Arbeit ist vielseitiger. Denn auch Vorsorge für einen atomaren Zwischenfall und Selbstschutzmaßnahmen bei Unwetter und anderen Naturkatastrophen gehören dazu. "Natürlich spielte im vergangenen Jahr auch das Thema Strahlenschutz, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, wieder eine größere Rolle – das ist seit jeher ein Schwerpunkt des Zivilschutzes", erklärt Kloibhofer. Es gibt eine Vielzahl an Großschadensereignissen, aber es müssen nicht immer die riesigen Katastrophen sein, für die sich die Notfallvorsorge lohnt. Auch für die Fülle an möglichen Alltagsunfällen ist eine Vorsorge wichtig. Grundsätzlich gilt, wenn die Bürger für größere Ereignisse vorsorgen, dann sind sie auch für kleinere Notfälle besser gerüstet.

Zivilschutz fängt bei Kindern an

Die Zivilschutz-Arbeit ist so vielfältig wie die Notsituationen, die einen treffen können. Als neuer Geschäftsführer möchte Kloibhofer bewährte Prestigeprojekte fortsetzen und neue Ideen entwickeln: "Wir sind mitten in den Vorbereitungen für die mittlerweile 22. Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade für die dritten und vierten Klassen Volksschule und freuen uns schon wieder sehr darauf", sagt Kloibhofer.

"Zwölf Klassen aus unserem Bezirk haben im abgelaufenen Jahr daran teilgenommen und sind jetzt wahre Sicherheitsexperten", freut sich Valentin Pühringer. Eine wertvolle Hilfe bei zahlreichen Zivilschutz-Projekten sind die Zivilschutzbeauftragten in den Gemeinden. Diese überprüfen zum Beispiel, wie nachhaltig die zu Schulbeginn ausgegebenen Kinderwarnwesten getragen werden. Im Bezirk Rohrbach wurden 17 Klassen überprüft.

Das leider etwas ernüchternde Ergebnis: Nur 43,8 Prozent der Schüler hatten eine Warnweste an. "Hier sind vor allem die Erwachsenen aufgerufen, ihre Kinder an das Tragen der Warnweste zu erinnern", appelliert Zivilschutz-Bezirksleiter Valentin Pühringer an die Eltern.

