WhatsApp der Kaiserzeit

Etwa 200 Ansichtskarten aus der Stadt Perg und circa 100 Ansichtskarten aus den umliegenden Gemeinden hat der Heimatverein für seine seit mehreren Monaten laufende Ausstellung "151 Jahre Postkartengrüße aus Perg" ausgewählt. Die Sonderschau wird nun mit einer Abschlussfeier am 25. Oktober (18 Uhr) und einem Tag der offenen Tür am 26. Oktober (14 bis 17 Uhr) beendet. Geöffnet ist weiters am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Darüber hinaus sind Last-Minute-Besuche der Ausstellung nach telefonischer Vereinbarung möglich: 0650 / 54 27 786.