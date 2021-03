Der Wettlauf zwischen dem Coronavirus und den Impfstoffen ist im vollen Gang. In dieser Analyse sind sich die Professoren Stephan Winkler und Gerald Lirk vom Department für Medizin und Bioinformatik der FH Oberösterreich in Hagenberg einig. Die Verbreitung der ansteckenderen Variante B.1.1.7 speziell im Osten von Österreich hat dem Virus in den vergangenen Wochen einen Vorteil verschafft.