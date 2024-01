Wertvolle Natur zwischen Granit und Magerwiese

Mit einer neuen Geschäftsführerin startet der Naturpark Mühlviertel in das neue Jahr: Michaela Reiter. Sie ist zwar neu in dieser Funktion, als langjährige Assistentin der Geschäftsführung ist sie freilich schon gut bekannt im Naturpark – und auch sie selbst kennt den Naturpark in all seinen Facetten. "Ich bin seit 20 Jahren im Naturparkmanagement tätig. Der Naturpark liegt mir am Herzen.