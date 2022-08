Werk der Oberaigner-Gruppe in Deutschland schließt

Grund für diesen Schritt seien Unterbrechungen der Materiallieferketten und Versorgungsengpässe, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Man habe damit rechtzeitig reagiert, heißt es. In Abstimmung mit dem Betriebsrat werde ein Sozialplan angestrebt, so das Unternehmen mit Sitz in Ottnang am Hausruck und einem Produktionsstandort in Nebelberg. Vorgesehen sei, dass in Zusammenarbeit mit der Deutschen Arbeitsagentur die Mitarbeiter bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz unterstützt und Fortbildungsmöglichkeiten angeboten werden.