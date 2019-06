Mit einer Empfehlung für eine Freileitungstrasse endete der Trassenfindungsprozess des Landes Oberösterreich. Mit dieser Empfehlung gehen nun die Netzbetreiber in den Genehmigungsmarathon. In der Region selbst setzt man nach wie vor auf eine Erdkabelvariante. Diese wird seitens der Netzbetreiber aus Kostengründen abgelehnt. Immer mehr Kritik wird auch in Richtung Politik laut.