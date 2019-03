„Wer motiviert ist, der bekommt von mir eine Chance“

HELFENBERG. Vier Frauen mit Fluchterfahrungen arbeiten bei Monika Troller im Spar-Markt

Als Monika Troller vor zwei Jahren eine Syrerin mit einem positiven Asylbescheid als Regalbetreuerin einstellte, musste sie sich neuen Herausforderungen stellen. „Ohne den Einsatz etlicher Freiwilliger in Helfenberg wäre die Anstellung weiterer Personen mit Fluchthintergrund nicht so gut gelungen“, sagt sie heute. Denn sie leisteten bereits vor der Anstellung einen großen Beitrag beim Lernen der deutschen Sprache. „Ihnen allen gebührt ein großes Dankeschön für ihren Einsatz“, sagt die Spar-Kauffrau. Die erste Arbeitskraft sollte nicht lange alleine bleiben, denn mittlerweile sind hier vier Frauen mit Fluchterfahrung beschäftigt, die einen positiven Aufenthaltstitel haben oder als Lehrling bei ihr zu arbeiten angefangen haben.

Große Akzeptanz

„Der Großteil meiner Kunden verstand meine Entscheidung. Ich habe schließlich einen Mangel an Fachkräften“, erzählt die Marktleiterin, die eine klare Unternehmensphilosophie vertritt: „Wer etwas machen will und motiviert ist, bekommt von mir eine Chance“, sagt sie. Die Herkunft spielt dabei keine Rolle. Ihre Entscheidung bereue sie nicht, obgleich natürlich im Miteinander der Kulturen auch in einem Unternehmen neue Herausforderungen entstehen. Um das Zusammenwachsen und die Integration so unkompliziert wie möglich zu gestalten, bekommt Monika Troller Unterstützung von der Caritas. Konkret bekommt sie Hilfe durch das Projekt „divinco“.

Die für Spar Helfenberg Projektverantwortliche, Sigrid Landl, unterstützt die Unternehmerin bei sämtlichen Diversitäts- und Gleichstellungsthemen und sucht gemeinsam mit den Betroffenen nach Verbesserungspotenzialen im Arbeitsalltag. „Das Projekt stärkt mich als Unternehmerin in meiner Entscheidung“, sagt Troller: „Noch dazu ist es kostenlos.“

Begegnungstage für die Kunden

„Divinco stärkt nicht nur die Frauen, sondern auch mich als Unternehmerin. Es ist gut, wenn man mit jemandem über Probleme reden kann“, sagt Monika Troller. Um der Kundschaft die neuen Mitarbeiterinnen vorzustellen, hat sie schon zwei Mal einen „Begegnungstag“ veranstaltet. Die vier Frauen verköstigten dabei die Kundinnen und Kunden mit Selbstgekochtem aus der Heimat, und Monika Troller stellte dabei ihre Mitarbeiterinnen persönlich vor. „Die Beschäftigung der Frauen fordert natürlich das ganze Team, weil – wie bei jedem anderen Neuen auch – viel gezeigt und erklärt werden muss“, sagt die Marktleiterin. Doch für sie lohnt es sich. „Ich kann nur raten, sich drüberzutrauen. Ich habe damals den Frauen vorab ein Volontariat angeboten. Dabei habe ich schnell gesehen, ob es dann auch im Alltag passen kann“, sagt Troller. Und gepasst hat es schließlich für beide Seiten.

