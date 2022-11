Die Pandemie hat auch in der Nachwuchsförderung des Roten Kreuzes ihre Schneisen geschlagen. Obwohl das Jugendteam versuchte, mit Online-Angeboten so gut es eben ging den Kontakt zu den Jugendgruppen an den jeweiligen Ortsstellen zu pflegen, standen noch vor einem Jahr einige Gruppen an der Kippe. Seit Sommer hat sich der Zulauf zum Glück wieder deutlich erhöht. "Das zieht sich durch den gesamten Bezirk. Überall tut sich wieder was bei den Jugendgruppen", sagt Sarah Landgraf.