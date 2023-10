Wer feiert nach dem Derby am Oktoberfest?

Seit sechs Spielen ungeschlagen ist Rohrbach-Berg in der Landesliga Ost. Die Mannschaft von Trainer Christian Eisschiel ist nach dem 2:1-Erfolg in St. Magdalena in der vergangenen Woche auch neuer Tabellenführer. Morgen geht es für Rohrbach-Bergs Kicker zum "Oktoberfest-Derby" nach Putzleinsdorf (Anpfiff: 17:30 Uhr). Die zwei Duelle in der Vorsaison gingen mit 4:1 und 3:2 an den Favoriten. "Es wird aber auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, wir kennen unsere Stärken, müssen aber an die Grenzen gehen, dessen sind wir uns auch bewusst", sagt Eisschiel. "Wir sind gut drauf, wissen aber, dass uns nichts geschenkt wird." Mit nur einem Sieg aus neun Partien ist der Tabellenzwölfte Putzleinsdorf morgen klarer Außenseiter. "Wir wollen durch unser Kollektiv und den Zusammenhalt im Team die Rohrbacher besiegen", glaubt Putzleinsdorfs Trainer Adis Mujkanovic an eine Überraschung. Er hofft in den nächsten Wochen auf die Rückkehr von verletzten Stammspielern. "Das stimmt mich positiv, dass wir wieder in die Spur kommen." Sollte schon gegen den Spitzenreiter der Befreiungsschlag gelingen, könnte die Mannschaft am danach stattfindenden Oktoberfest feiern.

Auf den zweiten Saisonsieg hofft die SPG Pregarten heute in Mondsee. Nach dem Rücktritt von Trainer Samir Gradascevic soll das Trainerduo Dominik und Rainer Nimmervoll den Drittletzten wieder zurück auf die Siegerstraße führen. Ebenfalls heute spielen St. Martin (in Micheldorf) und die Union Perg (zu Hause gegen die SPG FC Wels / WSC Hertha 1b). Aufsteiger Bad Leonfelden trifft morgen auswärts auf den Tabellenzweiten aus Ostermiething.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer