"Wer bestimmt eigentlich, was wir alles essen?"

LEMBACH. Die Grünen des Bezirks Rohrbach laden zu einer interessanten Vortrags- und Diskussionsveranstaltung unter dem Titel "Wer bestimmt, was wir essen?"

Was landet in den Märkten? Bild: Alexander Schwarzl

Dazu spricht Stefan Kaineder, Grüner Landwirtschaftssprecher am Montag, 25. März um 19:30 Uhr im Gasthaus Haderer. Die Frage, was man isst, beschäftigt die Menschen täglich. Essen ist im besten Fall ein Hochgenuss und einzigartiges Geschmackserlebnis. Und was man zu sich nimmt, entscheidet wesentlich über Gesundheit und Wohlbefinden. Die Art der Lebensmittelbereitstellung hat ganz unmittelbare Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Weshalb immer mehr Menschen zu regionalen Lebensmitteln und Bioware greifen. Als Konsument steht man aber auch vor der Frage, was einem gutes und qualitativ hochwertiges Essen wert ist. Gemeinsam mit Stefan Kaineder gehen die Besucher auf eine spannende Reise zu aktuellen Herausforderungen und Widersprüchen der Erzeugung und Bereitstellung von Nahrungsmitteln.

