Wenn sich zwei zusammentun, ist für Unternehmen mehr möglich

Gemeinsam Stärken erkennen und fördern: Das war eines jener Ziele, die neun Betriebe der Mühlviertler Alm bei einem Unternehmensentwicklungsprogramm verfolgten. Aufgrund der positiven Resonanz der Lehrgangsteilnehmer organisierte der Verband weitere Vernetzungstreffen zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten. Bei einem dieser Treffen lernten sich Georg Obereder (Buch-, Papier- und Spielwarenhändler in Unterweißenbach) und Katharina Punkenhofer (Kreativ-Produzentin und Betreiberin eines Bio-Hofladens in Weitersfelden) kennen. "Katharinas personalisierte Produkte wie selbstgenähte Schultüten, Jausenboxen oder Geschenksideen aus heimischem Holz passen perfekt in mein Sortiment. Obwohl unsere Zusammenarbeit gerade angefangen hat, ist es eine Win-win-Situation sowohl für unsere Betriebe als auch für unsere Kunden", sagt Georg Obereder. Auch Katharina Punkenhofer sieht einen enormen Mehrwert in der noch jungen Kooperation: "So werde ich als kleine Produzentin sichtbarer. Kunden können meine Produkte im stationären Handel besichtigen, und ich kann diese dann nach den Wünschen der Kunden anfertigen." Beide sind sich einig, dass durch regionale Kooperation die individuellen Potenziale noch besser genutzt werden können.

Im September lädt der Verband Mühlviertler Alm zum nächsten Vernetzungstreffen für Unternehmer. "Wir möchten regionale Kooperationen fördern, bei der Gründung eines Unternehmer-Netzwerkes unterstützen und die Wertschöpfung in der Region erhöhen", sagt Verbandsgeschäftsführerin Renate Fürst. Anmeldungen für interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer sind unter office@ muehlviertleralm.at möglich.

