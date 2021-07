Wenn Matten zu Kunstwerken werden

Sie fallen gleich auf, die Eingangsmatten des Café & Bistro Kowalski in Gallneukirchen. Es sind Kunstwerke mit besonderer Geschichte und Ausdruck einer neuen Kooperation, die die Kunstwerkstatt des Diakoniewerks mit Mattenprofi Eder eingegangen ist.

Seit 26 Jahren sind im Atelier der Kunstwerkstatt des Diakoniewerks Menschen mit Behinderung kreativ. Drucke, Zeichnungen und plastische Objekte in unterschiedlichen Stilen und Techniken behalten sie nicht für sich, sondern präsentieren sie in Ausstellungen, Projekten oder eben durch die Verarbeitung auf Alltagsgegenständen wie Porzellan oder Textilien.

Zu Letzterem hat sich mit den Eingangsmatten nun eine neue Ausdrucksform gesellt. Motive der Künstlerinnen Johanna Rohregger ("Gänse in der Natur") und Gertraud Gruber ("Florale Muster in bunten Farben") begleiten ab sofort praktisch den ersten Schritt ins Kowalski.

Für Gerhard Breitenberger, Geschäftsführer des Diakoniewerks Oberösterreich, sind Matten oder Teppiche ideale Werbeträger. "Sie liegen in beinahe allen unseren Einrichtungen und auch in Unternehmen oder in privaten Haushalten." Durch die Möglichkeit des Bedruckens würde die Kunst von Menschen mit Behinderung noch stärker für alle zugänglich gemacht werden.

Gerhard Eder, Geschäftsführer von Eder Mat Couture, zeigt sich von den Kunstwerken beeindruckt. "Jedes Werk strahlt enorm viel Energie und Lebensfreude aus, sei es durch Farbgebung oder Stil", sagt der Firmenchef, der schon viele Logos, Symbole oder Grafiken gesehen hat, die auf die Produkte des Mattenprofis, der in der Firmengruppe Eder 175 Mitarbeiter beschäftigt, gedruckt bzw. darin eingearbeitet wurden.

Die Kooperation von Diakoniewerk und Eder wird von beiden als Erfolg bezeichnet. Eder Mat Couture wird auch eigene Kundengeschenke mit Kunstmotiven der Künstler aus der Kunstwerkstatt umsetzen.

"Mir gefällt es, dass jetzt Menschen jeden Tag sehen können, was ich gemalt habe, wenn sie ins Kowalski kommen. Sie müssen halt auf den Boden schauen. Das ist neu", sagt Gertraud Gruber. Übrigens: Die Matten mit Kunstmotiven aus der Kunstwerkstatt sollen ab Herbst auch von Privaten über den Online-Shop des Diakoniewerks gekauft werden können. Weitere Matten mit Kunstmotiven sollen folgen.