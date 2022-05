Wenn fast alle Menschen zu Nashörnern werden

In einer erfundenen Gesellschaft verwandelt sich ein Mensch nach dem anderen in ein Nashorn. Ionesco will in seinem bekanntesten Werk zeigen, wie einfach es für totalitäre Systeme manchmal ist, die Masse auf ihre Seite zu bringen. Gespielt wird dieses Theaterstück im Theaterkeller des BG/BRG Rohrbach.

Die Premiere findet am 21. Mai um 20 Uhr statt: Vor einem Kaffeehaus tadelt Hans, ein penibler Angestellter, seinen Freund Behringer, weil dieser zu spät erscheint und außerdem nicht ordentlich gekleidet ist. Auf einmal galoppieren Nashörner vorbei. Zunächst wird das als Lüge und Phantasie abgetan, bis auch dem Bürokraten Hans ein Horn auf der Stirn wächst. Nach und nach verwandelt sich die ganze Menschheit zu Nashörnern, Behringer ausgenommen. Am Ende ruft er aus: "Ich bin der letzte Mensch. Ich werde es bleiben bis zum Ende.

Ich kapituliere nicht!" In sehr eindrücklicher Weise zeigt das Stück, warum sich viele Menschen einem totalitären System anschließen. Weitere Vorstellungen finden am 23. und 24. Mai um 12 Uhr und am 25., 27. und 28. um 20 Uhr statt.

Der Eintritt ist frei, es wird allerdings um freiwillige Spenden gebeten. Reservierung: theater@brgrohrbach.at